Black Adam | il direttore della fotografia svela la prima versione della scena post-credit

Ottimo venerdì d'esordio peral box - office americano: il cinecomic della Warner Bros. ha raccolto 26.8 milioni di dollari, inclusi 7.6 milioni di dollari provenienti dalle anteprime di giovedì pomeriggio e sera. ...... per cui sarà molto interessante scoprire se The Flash sarà in grado di superare gli incassi di, e, soprattutto, se il film sarà in grado di superare tutte le sue controversie per poter ...Black Adam ha colpito duro così come solo lui (o Dwayne The Rock Johnson ) sa fare, dividendo la critica e la parte del pubblico che ha già avuto modo di vedere il film. A questo… Leggi ...Pierce Brosnan was “overwhelmed” to land a part in ‘Black Adam’. The 69-year-old star plays Kent Nelson/Doctor Fate in the new DC Extended Universe (DCEU) movie and says ...