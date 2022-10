Berrettini-Musetti | chi vincerà la finale a Napoli? Le quote dei bookmakers per le scommesse

(Di sabato 22 ottobre 2022) Per l’ottava volta, ladi un torneo di tennis sarà tutta italiana: domani, a contendersi il titolo dell’ATP di2022 saranno Matteoe Lorenzo, dopo aver superato in semiquest’oggi, rispettivamente, Mackenzie McDonald e Miomir Kecmanovic. Sin qui, il pubblico partenopeo ha rappresentato più di un fattore, naturalmente a favore dei tennisti azzurri con un caloroso supporto più che apprezzato dai protagonisti in campo; domani, però, per lasarà difficile immaginare verso quale parte protenderanno gli spettatori. Allo stesso modo, almeno alla vigilia appare difficile stabilire un favorito dai due: infatti, sulla cartaè superiore a, ma bisognerà considerare le condizioni fisiche del romano ...

