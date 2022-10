Adnkronos

... elegantissime, pronte per ilal Quirinale. Due tailleur white, quelli di Maria ... Subito dietro, le ministre Daniela Santanché e Anna Mariasfoggiano due eleganti tailleur pantalone ...Anna Maria Berlini giura da ministro dell'Università nel governo guidato da Giorgia Meloni e celebra la giornata con un emozionato racconto sui social. L'esponente di Forza Italia sul proprio profilo ... Bernini e il giuramento, il racconto social con musica di Ambra - Video Anna Maria Bernini giura al Colle. E lo fa in diretta Instagram, con sottofondo “T'appartengo" (Adesso giura) cantata da Ambra Angioli. I social lo fanno subito notare, tra ironia e battute. «Le ...Non sono passate inosservate sui social le scelte musicali e le emoji utilizzate sul profilo Instagram della nuova ministra dell'Università e della ricerca: scrive “Adesso giura” e in sottofondo c'è T ...