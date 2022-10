Berlusconi e il Milan | ecco le sue 10 frasi cult sui rossoneri | VIDEO

Ricordate i migliori, LA TOP 10 DEI COLPI DI MERCATO DI GALLIANI E: LA CLASSIFICA vai alla galleryCommenta per primo Sivlioe la compagna Marta Fascina sono riusciti a liberarsi dai rispettivi impegni politici e ...partire dalle 18 allo stadio di San Siro per la sfida del cuore fra...Intervistato dal quotidiano spagnolo AS, Adriano Galliani si è raccontato prima di Milan-Monza, una partita molto speciale per lui. L'attuale direttore ...L’ultima immagine simbolica di questo struggente gemellaggio che mette uno di fronte all’altro i due amori calcistici di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani è datata 23 maggio 2022, il giorno dopo la ...