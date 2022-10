Bat | arrestato ventenne | accusa | prete ricattato per un presunto tentativo di bacio Carabinieri

(Di sabato 22 ottobre 2022) Secondo quanto riportato dall’Ansa, ilè statodai. Èto di estorsione e nei suoi confronti si sono chiuse le indagini della procura di Bari. Stando alla contestazione il giovane haso soldi da unper non rivelare con un video un(si tratta appunto della versione del ricatto secondo l’del sacerdote di baciarlo sulle labbra durante una confessione. Dopo aver dato del denaro alil sacerdote ha denunciato l’estorsione. Con l’arresto, al giovane è stato sequestrato il telefono e non è emersa alcuna tentata effusione. L'articolo Bat,...

