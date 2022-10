(Di sabato 22 ottobre 2022) Inviata da Rita Belluzzi - Ultimamente leggo le presunte ipotesi del governo in fatto di studi su come risparmiare energia negli edifici scolastici che vedono le bollette lievitate. Confermo perché ho avuto un confronto con il comune e, per esempio, il mio plesso vede la bolletta luce 2021 di euro 6.000 circa e nel 2022 stesso mese 16.000€. L'articolo .

Basta riunioni in presenza Costerebbe di più. Lettera