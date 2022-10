L'Eco di Bergamo

Nota estremamente lieta sono i 2 mila spettatori presenti con Latina al PalaFacchetti: avanti così! Il flop dellacon Brianza dopo le precedenti vittorie con Padova e Capo d'Orlando ha una sua ...Al rientro sul parquet nonostante l'annunciata reattività dei veneti, laha risposto colpo su ... Ha esordito nelle vesti di ambassador del sito dei tifosi "Berghem" l'ex nazionale Flavio ... Basket, BB14 - Lumezzane rinviata per problemi all'impianto di illuminazione Il match di Serie B in programma sabato sera è stato rinviato a data da destinarsi per un malfunzionamento dell’illuminazione ...Bergamo. Slitta la partita in programma sabato 22 ottobre al Centro sportivo Italcementi di via Statuto. Non si gioca questa sera (sabato 22 ottobre) l’annunciata sfida BB14-Lumezzane in programma al ...