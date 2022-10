Ballando 2022 cambia stile | è guerra tra Milly Carlucci e Tu Si Que Vales

(Di sabato 22 ottobre 2022) Gli ascolti tv del sabato sera continuano ad essere vinti da Tu Si Que. Lo show di Maria De Filippi ha raggiunto la scorsa settimana oltre 4milioni di telespettatori e quasi il 28% di share. Al secondo posto si piazzacon le Stelle che continua a tenere testa al diretto competitor: sette giorni fa ha conquistato 3.622.000 spettatori, 25% di share. Grazie a un cast decisamente discutibile che crea non poca polemica, la diciassettesima edizione del talent di ballo di Rai1 quest'anno ha una marcia in più egongola: Iva Zanicchi è incontenibile, Giampiero Mughini è sempre sul piede di, Marta Flavi ha rivolto accuse al programma dopo la sua eliminazione. Come riporta il settimanale NuovoTv, «per vincere la sfida con Maria,fa scendere in pista le ...

con le stelle, la furia di Marta Flavi. Simona Izzo e Ricky Tognazzi ballerini per una notte I super ospiti di Amici 22 Come ogni domenica a dare i voti agli allievi di Amici 22 ci saranno ......premio Video of the Year per il cortometraggio di All Too Well alla cerimonia degli MTV VMAs. ..." ecco come ti vedo ogni giorno adesso [Chorus] e ti scelgo quello con cui stavoa New York,...Carolyn Smith, giurata di Ballando con le stelle, non se la sente di dire di essere guarita dal cancro al seno. Nell'immediato dovrà fare dei controlli, oltre a curare il fegato.Tutto pronto per la terza puntata di "Ballando con le Stelle 2022", il dance show di successo condotto da Milly Carlucci su Rai1. Ecco le anticipazioni ...