Bagnaia può ripetere la mia impresa | ecco come | la dritta di Giacomo Agostini

(Di sabato 22 ottobre 2022) La concezione del tempo non fa per. Uno che ha aggredito il tic-tac del cronometro vincendo 15 titoli mondiali, 123 gare, 10 Tourist Trophy, ed è salito per 162 volte su un podio del motomondiale. E che ha numeri migliori di quelli di Valentino e di Marc Marquez. Oggi le primavere sono 80 ma l'ex campionissimo le porta a spasso con leggerezza, sfiorando ancora quel tempo che è sempre un soffio, un refolo., domenica a Sepang può andare in scena una gara di MotoGP epocale, lo sa? «Beh, sì.può vincere anzitempo l'iride, se lo merita». Il motivo è soprattutto un altro: 50 anni dopo, potrebbe riproporsi un'accoppiata incredibile: un pilota italiano che trionfa su una moto italiana. «Lei ha buona memoria, eh? Era il 1972 e il sottoscritto vinse il mondiale delle 500 con la MV Agusta. Bel ...

Primo match - ball per Peccocheconquistare il primo titolo iridato della sua carriera. L'appuntamento è per le 9 di mattina, ora ...... dove Peccovincere il suo primo mondiale in MotoGP, il primo per Ducati dopo quello del 2007 nonché il primo di un italiano dopo Valentino Rossi. Non solo, perché Fabio Quartararo ha ...