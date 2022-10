Aurora Ramazzotti e il corpo che cambia | “Solo abiti premaman | non mi sta più niente”

(Di sabato 22 ottobre 2022)diventerà mamma per la prima volta ad aprile 2023 di un maschio, come hanno svelato lei e il compagno Goffredo Cerza nel gender reveal organizzato alla presenza di amici e parenti. La figlia di Michelle Hunziker ed Erossta osservando come il suostiando in modo graduale e il pancione sia ormai evidente. Questo, inevitabilmente, l’ha costretta a modificare almeno parzialmente il suo guardaroba iniziando a indossare per la prima volta ““. Una sensazione particolare, che lei ha condiviso con i suoi follower sul suo profilo social. Vi raccomandiamo... "Sembri incinta”: Michelle Hunziker scherza con...

Le storie Instagramè in grande forma. Nonostante i primi mesi da gravidanza siano sempre duri da superare, la 25enne appare raggiante, energica e si mantiene sempre in movimento ...Dopo settimane di silenzio dovute al desiderio di non parlare pubblicamente della propria gravidanza, svelata a fine agosto dal settimanale Chi ,è tornata sui social più attiva che mai. La showgirl e content creator ha infatti ricominciato a pubblicare stories in cui racconta le sue giornate su Instagram tra trasloco, ...Aurora Ramazzotti ha mostrato su Instagram un outfit semplice e raffinato perfetto per l’autunno: chi ha detto che in gravidanza non ci si può ...Aurora Ramazzotti alle prese con i primi mesi della gravidanza. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, e il compagno Goffredo Cerza stanno per diventare genitori ...