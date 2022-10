Atp Napoli | vittoria in rimonta di Berrettini Ora in finale derby con Musetti?

Così Matteo Berrettini, di cuore e grazie a una grande determinazione, ha saputo superare anche l'ostacolo delle semifinali nell'250 di. Il tennista azzurro ha staccato il pass per l'atto ...Matteo Berrettini sconfigge in rimonta lo statunitense Mackenzie McDonald e conquista la finale del torneo250 di. Il punteggio: 3 - 6, 7 - 6 (2), 6 - 3. Per il 26enne romano è la quarta finale nel 2022, ma soprattutto la prima finale in carriera in Italia. McDonald, dopo aver vinto facilmente ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Matteo Berrettini sconfigge in rimonta lo statunitense Mackenzie McDonald e conquista la finale del torneo Atp 250 di Napoli . Il punteggio: 3-6, 7-6 (2), 6-3.