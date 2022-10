Atp Napoli 250 | una grande finale per il torneo delle polemiche

(Di sabato 22 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ilavrà unatutta italiana. Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti si sfideranno nella suggestiva cornice dell’Arena del Tennis sul Lungomare. Entrambi si sono aggiudicati le rispettive semifinali contro lo statunitense McDonald e il serbo Kecmanovic. Si è rivelato più arduo del previsto il match di Berrettini. Il finalista di Wimbledon 2021 ha perso il primo set ma si è reso protagonista di una splendida rimonta nonostante le vesciche. Trascinato dal caloroso pubblico napoletano, Berrettini ha chiuso la pratica in due ore e venticinque minuti con il punteggio di 3-6/6-7/6-3. Determinante il tie break del secondo set (7-2) che ha dato la spinta giusta al romano. Più veloce è stato invece Lorenzo Musetti, che ha liquidato Kecmanovic in ...

