Atletica | Marcell Jacobs | “Forse ho trovato uno sparring partner E i 200 a Parigi…”

(Di sabato 22 ottobre 2022) Il campione olimpico dei 100 metri piani maschili,, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport: nella lunga chiacchierata con Andrea Schiavon l’azzurro ha parlato degli obiettivi per la stagione 2023, propedeutica alle Olimpiadi di Parigi 2024. Variegati gli obiettivi per la prossima stagione: “Quest’anno ci saranno gli Europei indoor a Istanbul dal 2 al 15 marzo e io voglio difendere il titolo vinto sui 60 a Belgrado nel 2021, l’oro che ha lanciato la mia corsa verso Tokyo. Ci tengo a correre i 200 e imposterò la preparazione per farlo“. Dunquepunta a correre sia i 100 che i 200: “L’obiettivo è familiarizzare con la distanza nei Meeting del prossimo anno per arrivare a doppiare 100-200 agli Europei 2024, quando correrò in casa, a Roma. A Parigi penso che mi concentrerò solo sui 100 però mai dire mai. ...