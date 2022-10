Atalanta - Lazio | le quote potenziate di 888Sport e gli altri bonus sul match

Persi può già cominciare a parlare di esame. Lo suggerisce l'avvio di stagione in Serie A di entrambe le squadre: la Dea è l'attuale seconda forza del campionato, dall'alto dei suoi 24 ......40 Fiorentina - Inter 2 a 2,05 Manchester City - Brighton OVER a 1,42 Con 5 euro se ne vincono 124,05 Ecco invece le scelte di Federico per la domenica: Udinese - Torino X a 3,30...Mai nessuno aveva ottenuto così tanti clean sheet nelle prime quattordici stagionali Ivan Provedel si è preso la Lazio. Lo ha fatto il 14 agosto dopo l’errore di Maximiano col Bologna e non ha più int ...La super sfida domenica 23 ottobre alle 18. Le squadre hanno le due migliori difese della Serie A, costruite da due tecnici che sono sempre stati votati all’attacco ...