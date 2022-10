Assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità scuole infanzia | primarie e medie | ecco il riparto dei 100 milioni di euro

(Di sabato 22 ottobre 2022) Il Ministero per leha pubblicato una nota informativa sul fondo per l’cone piano dia favore dei Comuni relativo all'anno 2022. Sono allegati il decreto con i criteri e ildelle risorse. I 100disono ripartiti in proporzione al numeroconiscritti nell'anno scolastico 2021/22. L'articolo .

Osservatorio Malattie Rare

...Abitattivo offre percorsi personalizzati di sostegno l'... supporto psicologico supporto'inserimento reinserimento ...- culturale in caso di ospiti stranieri servizi di......Governo non vada nella direzione della cosiddetta '... e stiamo organizzando pure una manifestazione pubblica davanti'... Non è possibile ricevere adeguata e velocesanitaria sono ... Scuola e disabilità: potenziato il Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione