Asllani Milan Women | «L’obiettivo è un posto Champions»

(Di sabato 22 ottobre 2022) Kosovareha parlato a La Gazzetta dello Sport del big-match di oggi della Serie A femminile,-Juventus. Fischio d’inizio ore 14,30, la gara sarà visibile su La7, TimVision,Tv e JTV. Tra le due squadre c’è un divario in classifica di 5 punti a favore della bianconere.– «Valiamo più dei punti che abbiamo e possiamo fare meglio. La Juve è la squadra campione in carica, ma non dobbiamo avere timori e il nostro obiettivo deve essere la qualificazione alla prossima. Il club sta investendo tanto». MESSAGGIO ALLE GIOVANI – «Non dimenticate di seguire i vostri sogni. Il calcio può essere un lavoro, ma non bisogna mai smettere di impegnarsi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

