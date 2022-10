Ascolti tv | Tale e Quale Show domina la serata

Leggi su 361magazine

(Di sabato 22 ottobre 2022) Il programma di Carlo Conti vede lievitare glivince ladi venerdì 21 settembre Ieri sera è andata in onda sul piccolo schermo la prima puntata dicondotto da Carlo Conti. Il varietà di Rai Uno ha vinto la sfida deglicon la concorrenza, rappresentata da Canale Cinque che ha proposto una nuova puntata della fiction Viola come il mare. Il format del primo canale ha intrattenuto 4.054.000 spettatori pari al 24.3% di share. Su Canale 5 Viola come il Mare con Can Yaman e Francesca Chillemi ha raccolto davanti alla tv 2.721.000 spettatori pari al 16.3% di share, restando staccato dal rivale, con il divario che lievita rispetto alle passate settimane. Su Rai2 S.W.A.T. ha invece ...