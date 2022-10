Arriva la terza ottobrata con notti tropicali e punte di 34 gradi

Leggi su agi

(Di sabato 22 ottobre 2022) AGI -a Genova e Cagliari, minime all'alba di 16 C a Torino, Milano e Trieste: il caldo anomalo invade anche leitaliane con uno scarto rispetto alla media del periodo di +10 C. Un caldo - avverte il sito IlMeteo.it - che continuerà fino alla fine del mese e probabilmente anche per il Ponte di Ognissanti con laportata da Scipione l'Africano. Allo stesso tempo però, a causa del caldo accumulato, intense piogge stanno interessando le Alpi e localmente la Pianura Padana e la Liguria. Fino a lunedì, al settentrione, prevarrà il sole ma non mancheranno locali precipitazioni, le temperature massime fino a 30saranno in ulteriore aumento fino a 34ad iniziare dadomenica. Nelle prossime ore avremo piogge al Nord e localmente ...