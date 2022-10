Ariedo Braida | “Van Basten? Faceva solo cose determinanti”

Leggi su glieroidelcalcio

(Di sabato 22 ottobre 2022)in occasione dell’imminente sfida tra il Milan e il Monza ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport in cui, tra le altre, ha ricordato storie e aneddoti del passato. Di seguito un breve stralcio. Sul Milan … “È il club che ha reso riconoscibile uno sconosciuto come me …” … e su Galliani … “Abbiamo lavorato una vita insieme, ho visto crescere i suoi figli, siamo andati a cena un’infinità di volte. Mai riuscito a pagarne una” … è stato davvero così decisivo per l’acquisto di Van? “Mah, sono andato a vederlo al vecchio stadio di Amsterdam e mi colpì.. Dicono che devi vedere un giocatore tante volte, io ho un’altra chiave: deve scattarti qualcosa dentro, subito”. … Quando ha visto ...