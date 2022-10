Archeologia | nel cortile di palazzo Diamanti a Ferrara ritrovata un’antica fontana

Leggi su ildenaro

(Di sabato 22 ottobre 2022) Nuove scoperte di grande valenza storica emergono adai lavori adeie dal cantiere nel giardino delle duchesse. Nelrinascimentale, dopo che – circa un anno fa – nel corso dell’intervento di riqualificazione e’ emersa la, cosiddetta, ‘sauna del duca’ (struttura di epoca estense con seduta, schienale e fori per l’acqua) in queste ore un altro ritrovamento ha visto la luce: si tratta di una vasca per l’acqua con superficie liscia – di circa 75 centimetri di profondita’ – localizzata nell’area esterna, e precisamente nel primo. “E’ un elemento nuovo – spiega la funzionaria del Ministero della Cultura Chiara Guarnieri – che non risulta dalle planimetrie storiche in nostro possesso e che e’ di epoca, probabilmente, cinquecentesca”. A una prima analisi – evidenzia ...