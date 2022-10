Antonio Medugno bannato da TikTok | la grave accusa e il suo sfogo

Biccy

bloccato (per sempre) su TikTok per via di alcune segnalazioni agghiaccianti che parlerebbero di abusi su minore (sua sorella) solamente per aver fatto dei video divertenti insieme a ...Giornata amara perche si è ritrovato con il profilo TikTok chiuso per sempre. L'accusa è fra le più gravi, seppur totalmente infondata e priva di ogni logica: violenza e abuso ai danni di sua sorella. ' ... Antonio Medugno bannato per sempre su TikTok per un'accusa gravissima Antonio Medugno bloccato (per sempre) da TikTok: l’agghiacciante accusa e lo sfogo su Instagram, ecco cosa è successo all'ex gieffino.