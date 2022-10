Anguissa non convocato | Roma - Napoli | la lista di Spalletti

(Di sabato 22 ottobre 2022)- Scioglie le riserve, che come anticipato in conferenza stampa, decide di lasciarefuori dalladei convocati per il posticipo domenicale con la, big - match ...

... che come anticipato in conferenza stampa, decide di lasciarefuori dalla lista dei convocati per il posticipo domenicale con la Roma , big - match dell'11ª giornata di Serie A ....Innanzitutto le condizioni di: "Frank difficilmente sarà del match, perchèè corretto rischiarlo e poi perchè c'è chi si è allenato bene in questa settimana che può giocare nel suo ruolo"...Il tecnico toscano sulle qualità dei giallorossi: "Sono pericolosi sui piazzati: sta a noi non fargliene tirare tanti" ...Roma-Napoli, Spalletti con qualche dubbio di formazione. Ndombele in mediana Ancora dubbi su quale formazione schiererà dal 1' il Napoli contro la Roma, domenica alle 20:45, all’Olimpico. Nel 433 di S ...