Angelina Jolie nei panni di Maria Callas nel nuovo film del regista di Spencer

Leggi su optimagazine

(Di sabato 22 ottobre 2022), semplicemente. Questo il titolo delin cui vedremoneidi, diretto dalcileno Pablo Larraìn. Per il momento i lavori non sono ancora in corso, dunque non è possibile conoscere la data di uscita del. Come già detto, alla regia ci sarà Pablo Larraìn, giàdi, ilsu Lady Dianache ha portato all’Oscar la protagonista Kristen Stewart. Ancora Larraìn ha diretto Jackie, ilsu Jackie Kennedy Onassis interpretato da Natalie Portman. Alla sceneggiatura ci sarà Steven Knight, stesso sceneggiatore die della fortunatissima serie tv Peaky ...