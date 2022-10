Andreina Di Maio | ”Vi racconto la mia donna armoniosa”

Leggi su lifeandpeople

(Di sabato 22 ottobre 2022) Life&People.it Una nuova realtà nella moda italiana, dove l’eleganza si coniuga con la semplicità e con la ricercatezza; è questo il claim di, brand fondato dadi, ideato e realizzato in Sicilia a Palermo. Un marchio che attinge a piene mani nella contemporaneità, non perdendo mai però il focus sulla classicità e sulle contaminazione di tradizioni e culture: nelle sue creazioni infatti si dipanano armoniose – altra parola chiave, come vedremo più avanti – le tonalità delle campagne agrigentine, la lezione arabo normanna tipica del capoluogo siciliano oltre che tante, tantissime, influenze derivanti dai viaggi in giro per il mondo, elemento essenziale per trovare la giusta ispirazione. Le proprie radici rappresentano spesso una base di partenza, come dimostra anche l’ultima collezione Prêt-à-couture SS 2023 ...