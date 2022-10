Amburgo-Pireo-Italia Tutti i rischi della ulteriore penetrazione cinese nei porti

(Di sabato 22 ottobre 2022) L’accordo sino-tedesco per la cessione a Pechino di una fetta del porto di, che sta provocando alcune critiche bipartisan al Cancelliere Olaf Scholz, non solo consentirà alla compagniaCosco di acquisire una quota significativa del settore container del porto, ma segna il terzo puntostrategia portualeche, dopoe Trieste, sbarca ad. Le utilities del vecchio continente, ancora una volta, nel mirino del Dragone che deve gioco-forza provare a rattoppare le micro falle (Montenegro, Malesia, Pakistan) che impattano sul cronoprogrammaBRI. Qui Berlino Alcuni esponenti di Verdi e Liberali FDP, che fanno partecoalizione di governo, hanno sostanzialmente bocciato l’accordo che offre al player ...

Il Nautilus

...Olaf Scholz è deciso a dare il via libera alla vendita del terminal Tollerort del porto di... E il fatto che Cosco sia già in 13 porti europei, tra cui i terminal di Rotterdam, Anversa e(...Se il cancelliere Olaf Scholz , ex sindaco socialdemocratico di, punta a prendere tempo, la ...marittimo attraverso i porti europei (con partecipazioni di maggioranza nel porto greco del... La Germania alle prese con gli investimenti portuali cinesi nonostante l'opposizione interna al Governo