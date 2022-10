Allerta Listeria | massima attenzione al cibo

Leggi su nonewsmagazine

(Di sabato 22 ottobre 2022) Laè un batterio gram positivo, non sporigeno e mobile. È psicrofilo (in grado di crescere a basse temperature) e psicrotrofo (in grado di mantenere una buona attività metabolica anche alle basse temperature, comprese quelle di refrigerazione). L. monocytogenes è estremamente ubiquitario e si ritrova frequentemente nel suolo, in materiale vegetale in decomposizione nel quale vive come saprofita, nei pascoli e nei depositi idrici con acque stagnanti. Può essere localizzato anche nell’intestino di molti animali quali pesci, crostacei, molluschi, uccelli (soprattutto nel pollame), mammiferi sia domestici che selvatici o di allevamento come ovini e bovini. L. monocytogenes si ritrova anche nell’uomo a livello intestinale; si stima infatti, che circa l’1-10% della popolazione mondiale sia portatrice sana di tale microrganismo. La migliore strategia per prevenire la ...