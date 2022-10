Allarme Acne | La cura inizia a tavola | evita 5 alimenti dannosi

Leggi su direttanews

(Di sabato 22 ottobre 2022) Quando scatta l’possiamo ricorrere ad un rimedio spesso sottovalutato: l’alimentazione. Ecco come combattere questo inestetismo della pelle.(fonte pexels)L’si configura come un inestetismo della pelle piuttosto invalidante e fastidioso. Mina spesso l’autostima, e provoca abrasioni ed eruzioni purulente e multiple sulla superficie del viso, del collo e delle spalle. Questo processo infiammatorio a carico dei follicoli e delle ghiandole sebacee interessa principalmente gli adolescenti e i ragazzi in età prepubere, ma può trascinarsi fino all’età adulta, soprattutto se trasto. Esistono in commercio molti detergenti specifici e creme appositamente formulate per ridimensionare l’seborroica, ma la salute, come sempre, passa prima ...