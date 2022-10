Alicia Alonso | la ballerina che ballava senza vedere

Leggi su dilei

(Di sabato 22 ottobre 2022) Ballare non è un semplice esercizio aerobico o l’esecuzione perfetta di determinati passi, è molto di più! È una poesia che alcuni artisti riescono a interpretare benissimo e a fare propria superando le prove e i limiti fisici che la vita impone. Non c’è infortunio, fatica o difficoltà che possa fermare chi è nato per danzare, comeuna delle più grandi ballerine cubane che ha continuato a ballare nonostante una malattia l’avesse resa cieca. Il suo più grande desiderio era quello di essere ricordata come “un’artista onesta con la sua arte e con la sua epoca, che amò danzare sopra ogni cosa”. Una passione nata fin da piccolaErnestina de la Caridad del Cobre Martínez Hoyo, questo il suo vero nome, nasce a L’Avana e si avvicina al ballo a 10 anni, frequentando la scuola Sociedad Pro-Arte Musical. Fin dalla prima ...