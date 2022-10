Alberto fa una scenata di gelosia a Edoardo | “Ho frequentato 100 gay lui è l’unico che ha frainteso”

Leggi su biccy

(Di sabato 22 ottobre 2022)De Pisis sembrerebbe aver preso alla lettera il suggerimento di Alfonso Signorini di esporsi di più. Ieri notte, infatti, ha perso il suo self control facendo unadiadDonnamaria che si era buttato nel letto di Antonella Fiordelisi con l’intento di dormirci insieme. “CheDe Pisis sia attratto daDonnamaria è ormai chiaro” – si legge sul sito del Grande Fratello Vip – “e per questo non prende bene il fatto che dorma con Antonella Fiordelisi nella sua stessa stanza”. Quando il gieffino è entrato in camera per andare a dormire ed ha vistoe Antonella a letto insieme ha sbottato contro lui: “Vado a letto, non voglio sentire una parola o un bisbiglio. Antonino? Lui può farlo, questa è camera sua. Se ti comporti così ...