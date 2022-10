Al Quirinale varo sprint del governo Meloni | senza intoppi sui nomi dei ministri

(Di sabato 22 ottobre 2022) Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dato il via aldi centrodestra, guidato da Giorgia. Unche ha visto una nascita molto rapida. Giovedì mattina sono cominciate le consultazioni, che si sono chiuse dopo 24 ore, ieri con un colloquio- si parla di non più di 11 minuti di durata - con la delegazione di centrodestra. "Siamo pronti", ha detto Giorgiaal termine dell'incontro, con a fianco da un lato e dall'altro Silvio Berlusconi e Matteo Salvini. Forse perplessi come emerso dalle loro espressioni ma alla fine il cerchio è stato chiuso eè tornata alnel pomeriggio, convocata dal capo dello Stato che le ha conferito - dopo un incontro durato oltre un'ora e un quarto - l'incarico che lei ha accettato ...

... Tajani è stato inserito nella delegazione per le consultazioni al, con il Cavaliere e i ... E alla fine ildell'esecutivo, al di là degli entusiastici commenti ufficiali, lo stato d'animo ...... Tajani è stato inserito nella delegazione per le consultazioni al, con il Cavaliere e i ... E alla fine ildell'esecutivo, al di là degli entusiastici commenti ufficiali, lo stato d'animo ...Nomina a premier, accettazione immediata senza riserve, lista dei ministri subito e varo del Governo a tempo di record. Giorgia Meloni salita al Quirinale dal Capo dello Stato Sergio Mattarella per ri ...«Serve un governo autorevole e di alto profilo. Non c’è tempo da perdere». Fedele al dogma della «rapidità» per «dare risposte urgenti ...