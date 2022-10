Al Quirinale ha giurato il governo Meloni La premier | “Serviremo l’Italia con orgoglio | ora al lavoro” Congratulazioni di Von der Leyen | “Lieta di lavorare con lei” Le Pen e Orban esultano

Sono le prime parole di Andrea Abodi dopo averalcome nuovo ministro dello Sport. Abodi ha pure parlato dell'Olimpiade di Milano - Cortina: "Bisogna recuperare questo tempo di ...La leader di Fratelli d'Italia hanelle mani del Capo dello Stato. Dopo la cerimonia al, la presidente del Consiglio ha posato per alcuni scatti con la sua squadra di governo. Poi il picchetto d'onore. Subito dopo ...Se accetti "tutti i cookie", compresi quelli di profilazione, oltre a sostenere la nostra offerta gratuita, riceverai annunci pubblicitari in linea con i tuoi interessi. Anna Maria Bernini è il nuovo ...Si è svolto nel Salone delle Feste del Quirinale il giuramento del nuovo Governo, che entra quindi ufficialmente in carica. Dopo il giuramento del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è stata la ...