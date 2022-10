(Di sabato 22 ottobre 2022)– Sul litorale romano “il”. A renderlo noto è l’assessore alle Attività Produttive del Comune di, Erica Antonelli, che spiega: “Durante la scorsa Giunta comunale abbiamo approvato la delibera di istituzione deldel Comune di. Si tratta di untecnico e di confronto permanente sulle tematiche agricole locali e non solo. Ilsarà uno strumento di consultazione e coordinamento, ma anche di propulsione e cooperazione, oltre che di partecipazione e riflessione, frutto dell’ascolto del territorio e della condivisione di un percorso”. “Il, già inserito tra gli obiettivi del Documento Unico di Programmazione comunale, si propone ...

Il Faro online

Durante il volo, daa Milano, ai colleghi di partito Claudio Borghi, Massimiliano Romeo e ... All'due soluzioni: il leghista Gian Marco Centinaio o Patrizio La Pietra.... da Nazzano, passando per Capena, Formello, Sacrofano, fino a Ostia e. Un percorso di 84 ... assessore all', Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma - . L'impegno della società civile, ... Agricoltura: a Fiumicino nasce il "Tavolo Verde" (AGR) Nasce il Tavolo Verde, lo rende noto l'assessora alle Attività produttive di Fiumicino, Erica Antonelli. Durante la scorsa Giunta comunale abbiamo approvato la delibera di istituzione del Tavolo ...(AGR) E' stata presentata oggi, presso l'Uci Cinemas di Parco Leonardo, la decima edizione del Progetto memoria, organizzato ogni anno dall'Assessorato alla Scuola in collaborazione con l'Aned, Associ ...