Affitto | con la crisi il proprietario può chiedere l’aumento?

... gas e acqua potabile e per il pagamento dell', sostenute nel periodo luglio/ottobre 2022. ... Certificazione Isee fino a 12mila euro, elevato a 20mila per i nuclei4 figli a carico. La ...Nel 2007 è portavoce, insiemeSavino Pezzotta, del Family Day, la manifestazione di ... Nel 2013 ha fondato "Di mamma ce n'è una sola", il primo comitato italiano contro l'utero in. ...Solo 300 euro per una grande casa in centro, ed è un paradiso per chi cerca affitti brevi, o alternative alle grandi città.Questo fascicolo con le indicazioni per muoversi nella scelte fondamentali relative alla casa costituisce uno strumento per elaborare strategie che portino ad acquisti, vendite e affitti convenienti, ...