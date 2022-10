«Adesso giura» | l’ironia dei social sulle storie Instagram della ministra Bernini per la cerimonia al Quirinale – Il video

Gazzetta del Sud

... ha postato sui social delle immagini dei minuti prima della cerimonia con il sottofondo della canzone di Ambra 'T'appartengo' e il refrain '', con tanto di cuore rosso. Calsse 1965, ...Per il momento del giuramento ha scelto 'T'appartengo' di Ambra e il verso chiave: 'E!'. Qualche ora dopo la ministra ha eliminato i video da ... "Adesso giura" di Ambra nella storia sui social della ministra Bernini VIDEO Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Anna Maria Bernini è il nuovo ministro dell'Università del governo Meloni. L'ex capogruppo di Forza Italia al Senato della Repubblica ha compiuto il ...