Adesso che farà Meloni con l' ananas? Boldrini | solo insulti fuori controllo

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 22 ottobre 2022) Non si è fatto attendere il commento di Laurasulla squadra di ministri presentata da Giorgia. Come tanti altri esponenti dell'opposizione, la deputata del Pd non ha gradito il cambio di nome di alcuni dicasteri: “Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare… che vuol dire? Metterannolegge l'?”. “Ministero delle pari opportunità insieme a famiglia e natalità - ha aggiunto - siamo a Roma o a Varsavia? È il governo della destra retrograda, autarchica e un po' grottesca”. Laè riuscita a fare polemica pure sull'impresa storica della, diventata la prima presidente del Consiglio donna: “Una novità che però non si traduce con una maggiore presenza femminile nel suo governo. Peccato, un'occasione persa. Buon lavoro”. A ...