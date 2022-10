Abodi e Ministero ad hoc | il mondo dello sport esulta

Leggi su iltempo

(Di sabato 22 ottobre 2022) PALERMO (ITALPRESS) – Lotorna ad avere undedicato. Dopo la parentesi Vezzali, sottosegretario nel governo Draghi, la neo premier Giorgia Meloni ha deciso di accogliere le istanze arrivate dal: dopo Melandri, Gnudi, Idem, Lotti e Spadafora tocca ad Andrea, che ha giurato oggi. Romano, classe 1960, vanta una lunga esperienza nel marketingivo e la sua figura è nota soprattutto per gli ultimi due incarichi, presidente della Lega di serie B dal 2010 al 2017 e quindi a capo dell'Istituto per il Creditoivo. “La priorità in questa fase è rivolta alle società dilettantistiche, superata questa crisi è chiaro che poi loriprenderà il suo corso naturale” ha detto il neo ministro lasciando ...