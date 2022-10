A che ora è il giuramento del Governo Meloni da Mattarella | l’orario esatto

Leggi su tpi

(Di sabato 22 ottobre 2022) A che ora si svolge ildelal Quirinale in programma oggi, 22 ottobre 2022? Appuntamento alle ore 10 di questa mattina. Il nuovo esecutivo, il primo presieduto da una donna, giurerà nelle mani del presidente della Repubblica alle ore 10 di oggi al Quirinale. Con questo tradizionale appuntamento, ilentra nella pienezza dei poteri. Poi, entro 10 giorni, dovrà recarsi alle Camere per ottenere la fiducia in Parlamento. Sono in tutto 24 i ministri del, solo sei le donne. La tradizionale cerimonia della campanella, con il passaggio di consegne con ilDraghi, si svolgerà invece domenica alle ore 10.30. La lista dei ministri ECONOMIA: Giancarlo Giorgetti ESTERI e VICEPREMIER: Antonio Tajani DIFESA: Guido ...