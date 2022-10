A Bruxelles marcia indietro per Euro 7 | troppo costoso

LA NOTIZIA

In un 22 ottobre che cade a novanta giorni dalle dimissioni di Draghi e nel centenario dellasu Roma. Il premier uscente ha voluto dare il suo augurio di buon lavoro da("stiamo ......Luca de Meo - potrebbero condizionare le future mosse dei politici 'only electric' di. Ed ...attende - riporta l'autorevole magazine tedesco Automobilwoche - è dunque un'inversione di... Crescono le adesioni alla marcia per la pace Da molto tempo si parla della normativa Euro 7, ma sembra ancora lontana. Soprattutto adesso: a Bruxelles sembra ci sia un ripensamento.Non saranno solo personaggi della musica, dello sport e dello spettacolo a scendere in campo, venerdì 21 ottobre 2022 a Matelica, allo Stadio Giovanni Paolo II, è arrivata da poco anche la conferma de ...