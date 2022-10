Agenzia ANSA

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyi ha firmato una legge sull'arruolamento volontario delle donne in alcune categorie professionali dell'esercito. Lo riferisce il sito del Parlamento di Kiev, ...... oggi uno dei collaboratori più ascoltati da Volodymyr. Nel cinguettio ha anche speso ...lungo più di 20 anni Già dai primi incontri istituzionali - in occasione del G8 di Genova e della... Zelensky firma legge su arruolamento volontario delle donne - Europa Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyi ha firmato una legge sull'arruolamento volontario delle donne in alcune categorie professionali dell'esercito. Lo riferisce il sito del Parlamento di Kiev, ci ...Tutto il rispetto per il Presidente Berlusconi. Ma il tentativo posto in essere per “contestualizzare” il suo precedente intervento, nettamente a favore di Vladimir Putin, non ha convinto. I fatti: ri ...