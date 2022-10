Zaniolo | altre due giornate di squalifica in Europa League | la Roma farà ricorso

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Non c'è pace per Nicolò. Dopo l'espulsione diretta rimediata nella partita di andata all'Olimpico contro il Betis Siviglia, l'attaccante dellaha saltato l'ovvio turno successivo, cioè il ...

Non c'è pace per Nicolò. Dopo l'espulsione diretta rimediata nella partita di andata all'Olimpico contro il Betis ... Ma adesso è arrivata la sanzione complessiva per l'infrazione:due ......perché l'Uefa ha deciso di usare il pugno duro con Nicolò, espulso contro il Real Betis all'Olimpico per un fallo di reazione a palla lontana. Al calciatore sono state aggiunte peròdue ...