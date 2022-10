Zampetti | Da Mattarella incarico a Meloni | ha accettato incarico e presentato lista Ministri

... capelli sciolti e cartellina in mano, Giorgia Meloni è salita al piano nobile del Quirinale dove, nello studio alla Vetrata, la attendeaffiancato dal Segretario generale Ugoe ...... Ugo. LA DIRETTA DAL QUIRINALE Consultazioni lampo per il centrodestra Undici minuti in tutto dura il colloquio stamani con il capo dello Stato Sergio, al termine prende la ..."Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito l’incarico a formare il governo a Giorgia Meloni che ha accettato l’incarico e ha presentato l’elenco dei ministri". Lo ha detto il ...La leader di Fratelli d'Italia ha accettato l'incarico dal presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella per formare il nuovo Governo ...