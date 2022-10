WWE | Triple H sta valutando il ripristino del ppv King Of The Ring

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Da quandoH ha assunto la direzione del booWWE i cambiamenti non sono stati pochi. In questi giorni stanno circolando su come anche il calendario dei ppv possa subire delle modifiche. Ad esempio quest’anno Survivor Series vedrà la comparsa dei War Games Match che prenderanno il posto del tradizionale scontro a squadre. Altra novità ha riguardato la cancellazione di Day 1. Al momento non c’è alcun evento speciale previsto per inizio 2023. Ulteriori cambiamenti e novità potrebbero arrivare nel prossimo futuro. Tornerà ilOf The? Sembra cheH, insieme agli altri dirigenti, stiala possibilità di riportare in vita il ppvOf The. E’ quanto riportato da Wrestling Observer Newsletter: “Stanno ...

The Shield Of Wrestling

NXT Championship,Threat Match: Bron Breakker vs Ilja Dragunov vs JD McDonagh Un match a tre che promette scintille: da un lato il campione in carica Bron Breakker, dall'altro l'ex NXT UK ...... Black Ops 4 Deathloop Dishonored 2 Dragon Ball Z: Kakarot " Ultimate Edition EA Star Wars... The Nathan Drake Collection2K22 PS5 / PS4 Tutte le offerte di PlayStation Store saranno ... Cody Rhodes meme vivente: foto con il trono di Triple H nel magazzino della WWE La WWE ha letteralmente cambiato pelle negli ultimi mesi. Il clamoroso addio di Vince McMahon ha dato inizio ad una nuova era, oltre ad aver lasciato di stucco i fan e gli addetti ai lavori. Il posto ...Mirror Sport spoke exclusively to Karrion Kross ahead of the WWE's first return to UK shores since Clash at the Castle and the 27-year-old spilled all on AEW and Drew McIntyre ...