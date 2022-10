WWE | Sempre più vicino il debutto televisivo per Ava Raine | figlia di The Rock

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Nel 2020 la WWE aveva conquistato le prime pagine dei siti americani per aver messo sotto contratto Simone Jonshon,del leggendario The: la piccola “Great One” aveva fin da subito iniziato a muovere i primi passi nel Performance Center , ma un infortunio al ginocchio ha rallentato i tempi. Dopo aver scelto il nome di Ava, la giovane wrestler aveva eseguito un promo da heel durante un live event di NXT ai danni di Roxanne Perez e Cora Jade, lasciando presagire il suo prossimonel roster di Orlando. Le parole di HBK Secondo quanto dichiarato da HBK durante la conferenza stampa pre-Halloween Havoc, ladi Thee un’altra giovane atleta, Valerie Loureda, faranno presto il lorosugli schermi della WWE:“Le cose stanno ...

