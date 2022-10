WWE | Il presidente della NJPW è furioso per la controversia legata a Karl Anderson

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 21 ottobre 2022)avrebbe dovuto difendere il NEVER Openweight Championship contro Hikuleo in quel di Battle Autumn 2022, eventoche si terrà il prossimo 5 novembre. Il ritorno diin WWE ha totalmente stravolto i piani considerando che il 5 novembre è in programma anche Crown Jewel, per questo motivo il membro dei Good Brothers ha reso noto che non parteciperà all’evento targato. La reazione delLaha ovviamente infastidito ilTakami Ohbari, il patronè stato intervistato di recente ai microfoni di Tokyo Sports ed ha rilasciato un breve ma conciso commento in merito a quanto ...