Winx Fashion Couture alla Festa del Cinema di Roma 2022

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 21 ottobre 2022)– L’alta moda incontra il mondo della magia grazie alle: dopo la MilanoWeek, il 20 ottobre le fate più famose del piccolo schermo, fiore all’occhiello del Made in Italy in tutto il mondo, sono atterrate sul red carpet dell’attesissimadeldi, quest’annosua 17° edizione. Per la prima volta hanno sfilato i sei abiti hauteispirati ad ogni singola, creati graziestraordinaria collaborazione che ha visto protagonisti, per la speciale occasione dei 18 anni diClub, gli studenti di FerrariSchool, supportati dalle giovani stiliste gemelle del brand Feleppa, Francesca e Veronica Feleppa. Ad accompagnare i preziosi ...