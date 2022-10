Wanda Nara e L - Gante | le foto che faranno infuriare Icardi

e L - Gante, una coppia esplosiva non solo a letto SARA' VEROe L - Gante, una coppia esplosiva non solo a letto DOLCE MAMMA Cristiana Capotondi a spasso con la figlia Anna ...Prima uscita pubblica dicon il rapper L - Gante. La coppia si è presentata insieme alla premiere del video musicale " El ultimo romantico ", canzone scritta e interpretata dal cantante argentino. La showgirl, ed ...Wanda Nara e Mauro Icardi pronti per la riconciliazione Dopo il trambusto mediatico delle ultime settimane è arrivato l'ultimo gesto inaspettato: l'imprenditrice è tornata a seguire il calciatore su ...“Wanda Nara perdona Icardi” titola un sito argentino in cui si ipotizza un riavvicinamento tra la modella e il calciatore. Wanda Nara però non ci sta e risponde su Twitter: "Non ho nulla da perdonare, ...