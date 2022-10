Wanda e Icardi di nuovo insieme? Lei nega sui social e l’ex Inter risponde!

(Di venerdì 21 ottobre 2022) MauroNara continuano la loro telenovela a distanza. L’episodio della giornata riguarda un sarcastico scambio di battute suitra i due. Stando a quanto riportato da Ciudad Magazine,Nara avrebbe perdonato l’attaccante argentino e i due starebbero parlando di rappacificamento dopo la rottura.sipariettoScoppia la pace tra? Il sipariettoNara ha smentito su Twitter le voci su una presunta riappacificazione con Mauro. Il commento diNara: “Non ho niente da perdonare, siamo separati. Grazie per non avermi consultato”. La Risposta del...

Leggi anche >Nara: 'Io esiamo separati'. Lui: 'Eppure qualche giorno fa...'. Il divorzio diventa un caso La notizia della gravidanza era stata spifferata tempo fa da Chi , ma tenuta ...Oggi spazio alle vicissitudini MauroNara, a Francesco Totti e Noemi Bocchi, alla love story tra Matteo Berrettini e Paola Di Benedetto. Ma non solo!Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...A quanto pare il calciatore e l'attrice e cantante argentina non hanno avuto solo un flirt platonico Mauro Icardi e China Suarez hanno fatto sesso un anno fa: così Wanda Nara è stata tradita. Dopo ave ...