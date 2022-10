“Vomito e diarrea | gente svenuta” Choc al ristorante | 40 persone subito malissimo al pranzo

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Disavventura a Gubbio, dove una base di pesce finisce in tragedia. 40, iscritte o vicine ad un’associazione sportiva di pesca, si erano riunite per uncon del prodotto appena pescato. Alla fine però, il banchetto non poteva finire peggio: conin difficoltà per attacchi fulminanti di dissenteria e. Addirittura due, provando ad andare a casa, hanno preso l’auto ma si sono schiantati dopo pochi metri in preda ai dolori. Le squadre mobili allertate e le ambulanze li hanno ritrovati in auto, completamente ricoperti di loro escrementi. La notizia è riportata da ‘Corriere Adriatico’. È successo tutto domenica 16 ottobre a Gubbio. È quei che l’associazione si è riunita in undel centro per consumare i tonni pescati. ...