Volley | l’Accademia ospita in casa il Santa Lucia

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDomani pomeriggio, infatti, le giallorosse ospiteranno alla Palestra Alberti di Benevento l’ICS– Fonte Nuova (RM), gara valevole per la terza giornata del campionato di Serie B2. Due vittorie nelle prime due gare di campionato, entrambe per 3-0 in trasferta con la Polisportiva Talete e incon Ostia, hanno subito lanciato in testa alla classifica la formazione romana, considerata tra le squadre maggiormente indiziate al salto di categoria. Persarà quindi una partita molto complicata, alla luce anche di un inizio di stagione tutt’altro che brillante. Le due sconfitte e soprattutto zero set all’attivo sono sicuramente un bottino deficitario e confermano le difficoltà di una stagione dove le giallorosse dovranno faticare oltre misura per ...