Volley femminile | serie A1 Il nuovo Conegliano all’esame Bergamo Attesa per Firenze-Busto Arsizio

Leggi su oasport

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Si parte domani con l’anticipo tra Monza e Pinerolo. LaA1, a soli otto giorni dalla finale dei Mondiali, prende il via con tante novità, quattro grandi favorite, unforse più “umano” ma pur sempre in cima alla lista delle papabili per il titolo e tanta incertezza dal quinto posto in giù. Molte le giocatrici che non hanno ancora smaltito le fatiche della rassegna iridata, che debutteranno quasi senza essersi allenate con compagne che probabilmente neanche conoscono e dunque soprattutto nelle prime giornate, come sta accadendo in campo maschile, le sorprese sono all’ordine del giorno. Domani alle 20.30 una delle favorite per lo scudetto, il VeroMonza, finalista lo scorso anno, ospita la debuttante Wash4Green Pinerolo in quella che dovrebbe, sulla carta, essere una partita a senso unico. Gli arrivi di Thompson, ...